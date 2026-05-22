Захарова: РФ информирует мировое сообщество об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Российские диппредставительства начали исполнять поручение президента РФ Владимира Путина по информированию международного сообщества об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению», – пояснила дипломат.
До этого Путин поручил МИД России проинформировать международное сообщество об ударах дронов ВСУ по колледжу в Старобельске. По данным главы государства, после атаки на учебный корпус и общежитие учебного заведения погибли шесть человек, еще 39 пострадали. Также президенту доложили о 15 пропавших без вести. Разбор завалов продолжается.
Путин заявил, что удар наносился в три волны ночью, когда студенты спали. По его словам, рядом с общежитием отсутствовали объекты военного назначения. Президент также выразил мнение, что Киев использует подобные действия, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте, вызвать ответную реакцию России.
«А затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений», – пояснял Путин.
Кроме того, Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не исполнять преступные приказы, отметив, что их выполнение делает военных соучастниками преступлений.
Глава государства также заявил, что в подобных ситуациях недостаточно ограничиваться заявлениями МИД. По его словам, российские военные получили поручение подготовить предложения по ответным мерам после удара по Старобельску.