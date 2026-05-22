CHKZ17 000+1,19%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,25-0,04%RGBITR783,04-0,01%
Захарова: РФ информирует мировое сообщество об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Российские диппредставительства начали исполнять поручение президента РФ Владимира Путина по информированию международного сообщества об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению», – пояснила дипломат.

До этого Путин поручил МИД России проинформировать международное сообщество об ударах дронов ВСУ по колледжу в Старобельске. По данным главы государства, после атаки на учебный корпус и общежитие учебного заведения погибли шесть человек, еще 39 пострадали. Также президенту доложили о 15 пропавших без вести. Разбор завалов продолжается.

Главные заявления Путина об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Путин заявил, что удар наносился в три волны ночью, когда студенты спали. По его словам, рядом с общежитием отсутствовали объекты военного назначения. Президент также выразил мнение, что Киев использует подобные действия, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте, вызвать ответную реакцию России.

«А затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений», – пояснял Путин.

Кроме того, Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не исполнять преступные приказы, отметив, что их выполнение делает военных соучастниками преступлений.

Глава государства также заявил, что в подобных ситуациях недостаточно ограничиваться заявлениями МИД. По его словам, российские военные получили поручение подготовить предложения по ответным мерам после удара по Старобельску.

22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее шести человек. Как минимум 39 пострадали, а 15 – пропали без вести.
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее шести человек. Как минимум 39 пострадали, а 15 – пропали без вести. / Евгений Биятов / РИА Новости

