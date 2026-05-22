«Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.
Об ограничениях в «Домодедово» ведомство проинформировало в 22:14 мск, во «Внуково» – в 22:22 мск.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло воздушных гаваней.
В период с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Крымом.
На подлете к Москве сбили шесть дронов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.