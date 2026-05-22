На подлете к Москве сбили шестой украинский беспилотник
Силы ПВО отразили шестой украинский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков. О первых двух сбитых дронах Собянин сообщал в 0:25. После этого глава города рассказал об отражении атак в 3:59, 4:35, 8:09 мск.
В ночь на 22 мая системы ПВО ликвидировали 217 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Атаки отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, над Московским регионом и Санкт-Петербургом.
С вечера 21 мая Росавиация вводила ограничения в аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Меры безопасности также действовали в авиагаванях Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иванова («Южный»), Чебоксар, Казани.