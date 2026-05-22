Силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве
Средство противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
В 22:42 Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА, спустя 11 минут – о еще нескольких. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В период с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Крымом.