Китай выразил глубокую обеспокоенность атакой ВСУ по колледжу в Старобельске
Китай выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, заявила постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на специальном заседании Совета Безопасности организации.
«Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Фу Цун отметила, что Пекин осуждает любые атаки, целью которых является гражданское население.
Украинские БПЛА в ночь на 22 мая атаковали административные здания и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания сообщил, что Россия призывает международные структуры и мировое сообщество осудить теракт в колледже. Молчание «будет равносильно пособничеству».