Число погибших после атаки на Старобельск возросло до 10

Число погибших при ударе ВСУ по корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета выросло до 10, сообщили в ГУ МЧС по ЛНР. Судьба еще 11 студентов остается неизвестной – их местонахождение не установлено. В результате атаки ВСУ ранения получили 38 человек.