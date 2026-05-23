Число погибших после атаки на Старобельск возросло до 10

Число погибших после атаки на Старобельск возросло до 10Местонахождение 11 учащихся не установлено
Число погибших при ударе ВСУ по корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета выросло до 10, сообщили в ГУ МЧС по ЛНР. Судьба еще 11 студентов остается неизвестной – их местонахождение не установлено. В результате атаки ВСУ ранения получили 38 человек.
Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте удара. Работы проходили в условиях постоянной угрозы повторных атак. К разбору завалов дополнительно привлекли силы горноспасательных подразделений МЧС России.
С пострадавшими и их близкими работают психологи МЧС.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал атаку как «чудовищное преступление». Он отметил, что целью ВСУ стало гражданское здание, где находилась молодежь. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к ООН с требованием признать удар военным преступлением.