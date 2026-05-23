Власти Венгрии ведут переговоры о закупках газа в Румынии
Новое правительство Венгрии в ближайшие недели должно принять решение о подписании газового контракта с Румынией. Об этом сообщает портал Index со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По данным издания, речь идет о ежегодных поставках 1 млрд куб. м газа с румынского месторождения Neptun Deep в Черном море. Добыча на нем должна начаться в 2027 г. Общее годовое потребление газа в Венгрии составляет около 9 млрд куб. м, из которых примерно 4,5 млрд куб. м сегодня поступает из России.
По данным источников, согласованная цена на румынский газ уже сейчас сопоставима с российским уровнем. Таким образом, румынский газ сможет покрыть 20–25% от тех 4,5 млрд куб. м, которые Венгрии придется замещать после введения ограничений ЕС. С октября 2027 г. вступает в силу программа REPowerEU, которая запрещает закупку российских энергоносителей.
Ситуацию осложняет политический переход одновременно в Бухаресте и Будапеште. Румынское законодательство предоставляет государству право преимущественной покупки при стратегических сделках. Временное правительство Румынии заявило о намерении им воспользоваться, но в своем статусе не может принять окончательное решение. Срок на ответ составлял семь дней – он истек 15 мая, после чего румынская сторона запросила отсрочку до середины июня.
Венгерская сторона, по информации инсайдеров, уже полностью подготовила контракт: компания MVM получила все необходимые одобрения еще с марта.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Европейский союз вновь начнет закупать российский газ после окончания украинского конфликта. По словам венгерского премьера, власти страны выступают за диверсификацию источников энергии, однако обязаны учитывать стоимость топлива. Он обратил внимание, что сжиженный природный газ с маршрутом через Балтийское море, Польшу и Словакию имеет значительно более высокую цену по сравнению с газом из России, Румынии и Австрии.