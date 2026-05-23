Власти Венгрии ведут переговоры о закупках газа в Румынии

Новое правительство Венгрии в ближайшие недели должно принять решение о подписании газового контракта с Румынией. Об этом сообщает портал Index со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По данным издания, речь идет о ежегодных поставках 1 млрд куб. м газа с румынского месторождения Neptun Deep в Черном море. Добыча на нем должна начаться в 2027 г. Общее годовое потребление газа в Венгрии составляет около 9 млрд куб. м, из которых примерно 4,5 млрд куб. м сегодня поступает из России.