Эрдоган: Турция готова участвовать в реализации соглашений по Ирану
Турция готова оказать поддержку в реализации договоренностей между США и Ираном. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после телеконференции с участием американского президента Дональда Трампа и ряда глав государств Ближнего Востока. Об этом сообщается в заявлении, распространенном администрацией турецкого лидера.
Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана и обстановка в регионе Персидского залива. Со стороны Анкары в разговоре участвовали члены президентского кабинета, со стороны США – ключевые сотрудники аппарата Белого дома.
В ходе встречи турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всегда выступала за разрешение кризисов политическими методами. Эрдоган приветствовал активизацию дипломатического диалога с Тегераном, отметив, что этот процесс вышел на уровень, обозначенный президентом США.
По словам Эрдогана, достигнутые договоренности могут гарантировать свободу судоходства через Ормузский пролив, что положительно скажется не только на региональной стабильности, но и на мировой экономике. Он выразил надежду, что соглашение с Ираном будет способствовать разрядке напряженности. Турецкая сторона, заверил президент, готова оказать необходимую поддержку на этапе возможной реализации такого документа.
Отдельно Эрдоган заявил о стремлении Турции к установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Он выразил уверенность, что даже в вопросе иранской ядерной программы могут быть найдены взаимоприемлемые решения, несмотря на кажущуюся сложность проблемы.
Турция желает наступления новой эры, в которой страны региона не будут представлять угрозы друг для друга и не окажутся в проигрыше от достижения справедливого мира,подчеркнул турецкий лидер.
Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном по большей части согласовано. По словам американского лидера, его нужно довести до конца. Это соглашение между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и рядом других стран.