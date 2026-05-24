Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%KUZB0,03+0,17%CARM1,102-0,86%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,09+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган: Турция готова участвовать в реализации соглашений по Ирану

Ведомости

Турция готова оказать поддержку в реализации договоренностей между США и Ираном. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после телеконференции с участием американского президента Дональда Трампа и ряда глав государств Ближнего Востока. Об этом сообщается в заявлении, распространенном администрацией турецкого лидера.

Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана и обстановка в регионе Персидского залива. Со стороны Анкары в разговоре участвовали члены президентского кабинета, со стороны США – ключевые сотрудники аппарата Белого дома.

В ходе встречи турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всегда выступала за разрешение кризисов политическими методами. Эрдоган приветствовал активизацию дипломатического диалога с Тегераном, отметив, что этот процесс вышел на уровень, обозначенный президентом США.

По словам Эрдогана, достигнутые договоренности могут гарантировать свободу судоходства через Ормузский пролив, что положительно скажется не только на региональной стабильности, но и на мировой экономике. Он выразил надежду, что соглашение с Ираном будет способствовать разрядке напряженности. Турецкая сторона, заверил президент, готова оказать необходимую поддержку на этапе возможной реализации такого документа.

Отдельно Эрдоган заявил о стремлении Турции к установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Он выразил уверенность, что даже в вопросе иранской ядерной программы могут быть найдены взаимоприемлемые решения, несмотря на кажущуюся сложность проблемы.

Турция желает наступления новой эры, в которой страны региона не будут представлять угрозы друг для друга и не окажутся в проигрыше от достижения справедливого мира,подчеркнул турецкий лидер.

Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном по большей части согласовано. По словам американского лидера, его нужно довести до конца. Это соглашение между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и рядом других стран.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её