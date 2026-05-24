Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. Его слова передает Clash Report в соцсети X. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена. Рубио выразил надежду, что уже в ближайшие часы поступят хорошие новости, в первую очередь касающиеся ситуации в Ормузском проливе и выстраивания дальнейшего переговорного процесса.
Рубио отверг возможность заключения сделки, которая могла бы усилить ядерные амбиции Тегерана. «Идея о том, что этот президент США Дональд Трамп согласится на сделку, которая в итоге поставит Иран в более сильную позицию в вопросах ядерных амбиций, абсурдна. Этого просто не случится», – подчеркнул он.
Комментируя ситуацию в зоне Персидского залива, Рубио назвал Ормузский пролив международным водным путем, который не находится в собственности Ирана. Он указал, что угрозы со стороны иранцев уничтожать коммерческие суда в этой акватории являются недопустимыми.
«Если мы позволим этому стать нормой, мы создадим опасный прецедент, который может быть воспроизведен во многих местах по всему миру», – предупредил госсекретарь.
Трамп также заявлял, что мирное соглашение с Ираном по большей части урегулировано и в ближайшее время он объявит об этом.