CNY Бирж.10,53+0,91%KUZB0,03+0,17%CARM1,102-0,86%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,09+0,07%
Политика

Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ирану

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. Его слова передает Clash Report в соцсети X. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена. Рубио выразил надежду, что уже в ближайшие часы поступят хорошие новости, в первую очередь касающиеся ситуации в Ормузском проливе и выстраивания дальнейшего переговорного процесса.

Рубио отверг возможность заключения сделки, которая могла бы усилить ядерные амбиции Тегерана. «Идея о том, что этот президент США Дональд Трамп согласится на сделку, которая в итоге поставит Иран в более сильную позицию в вопросах ядерных амбиций, абсурдна. Этого просто не случится», – подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в зоне Персидского залива, Рубио назвал Ормузский пролив международным водным путем, который не находится в собственности Ирана. Он указал, что угрозы со стороны иранцев уничтожать коммерческие суда в этой акватории являются недопустимыми.

«Если мы позволим этому стать нормой, мы создадим опасный прецедент, который может быть воспроизведен во многих местах по всему миру», – предупредил госсекретарь.

Трамп также заявлял, что мирное соглашение с Ираном по большей части урегулировано и в ближайшее время он объявит об этом.

