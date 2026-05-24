Песков назвал прагматизмом решение Британии ослабить санкции на нефть из РФ

С 20 мая Великобритания ввела бессрочную лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые были произведены из российской нефти в третьих странах. Санкционные ограничения против РФ не запрещают ввоз таких переработанных нефтепродуктов, если они соответствуют определенным товарным кодам. Хотя лицензия не имеет срока действия, британские власти оставляют за собой право периодически пересматривать её условия.