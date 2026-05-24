Политика

Песков назвал прагматизмом решение Британии ослабить санкции на нефть из РФ

Ведомости

Выдача Великобританией бессрочной лицензии на импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, является проявлением прагматизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для программы «Вести».

Песков отметил, что подобные решения в сфере межгосударственных отношений называются прагматизмом, тогда как в человеческих отношениях такое поведение было бы цинизмом.

С 20 мая Великобритания ввела бессрочную лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые были произведены из российской нефти в третьих странах. Санкционные ограничения против РФ не запрещают ввоз таких переработанных нефтепродуктов, если они соответствуют определенным товарным кодам. Хотя лицензия не имеет срока действия, британские власти оставляют за собой право периодически пересматривать её условия.

