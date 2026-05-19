Великобритания разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Ведомости

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом говорится в документе, опубликованном британским минфином.

Согласно документу, санкционные ограничения против России не распространяются на переработанные нефтепродукты при соблюдении определенных товарных кодов. Лицензия вступает в силу с 20 мая и носит бессрочный характер, однако предусматривает периодический пересмотр.

11 мая минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. В санкционный список вошли сотрудники российского Агентства социального проектирования, а также гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Ограничения также введены против начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, главы Росмолодежи Григория Гурова, министра молодежной политики ЛНР Юлии Величко, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и бывшего первого замминистра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.

