CNY Бирж.10,53+0,91%KUZB0,03+0,17%CARM1,102-0,86%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,09+0,07%
Главная / Политика /

Яна Лантратова: Старобельская расправа войдет в список обвинений против Украины

Ведомости

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Max.

Лантратова также подчеркнула, что удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского педагогического университета – военное преступление c точки зрения международного гуманитарного права.

«Это был целенаправленный террористический удар: три волны, 16 БПЛА били точно в одно и то же место. Рядом не было никаких военных объектов. Президент России Владимир Путин дал точную оценку: это осознанное террористическое преступление нацистского характера», – написала Лантратова.

Она добавила, что для родственников пострадавших организовали пункты временного размещения, их обеспечили горячим питанием. С родственниками работают психологи. Доноры в ЛНР продолжают сдавать кровь для раненых.

Медведев: Зеленский вызвал жесткий ответ России, ударив по детям

Политика / Международные отношения

Украинские беспилотники 22 мая атаковали колледж и общежитие Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

После того как постпред Латвии в ООН не признала факт нанесения удара по учебному заведению, МИД РФ принял решение отправить в ЛНР представителей иностранных СМИ. Более 50 журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу.

После атаки на Старобельск войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине.

