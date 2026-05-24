Яна Лантратова: Старобельская расправа войдет в список обвинений против Украины
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Max.
Лантратова также подчеркнула, что удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского педагогического университета – военное преступление c точки зрения международного гуманитарного права.
«Это был целенаправленный террористический удар: три волны, 16 БПЛА били точно в одно и то же место. Рядом не было никаких военных объектов. Президент России Владимир Путин дал точную оценку: это осознанное террористическое преступление нацистского характера», – написала Лантратова.
Она добавила, что для родственников пострадавших организовали пункты временного размещения, их обеспечили горячим питанием. С родственниками работают психологи. Доноры в ЛНР продолжают сдавать кровь для раненых.
Украинские беспилотники 22 мая атаковали колледж и общежитие Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
После того как постпред Латвии в ООН не признала факт нанесения удара по учебному заведению, МИД РФ принял решение отправить в ЛНР представителей иностранных СМИ. Более 50 журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу.
После атаки на Старобельск войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине.