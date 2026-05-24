Политика

Захарова призвала Макрона запросить кадры из Старобельска у СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы обратиться к французским журналистам за материалами из Старобельска, чтобы оценить последствия поддержки Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей возможно укрепят мысли Макрона, что он финансирует терроризм.

Украинские беспилотники атаковали колледж Луганского педагогического университета и его общежитие 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

Глава региона Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что «Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Лантратова также подчеркнула, что удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского педагогического университета – военное преступление c точки зрения международного гуманитарного права.

