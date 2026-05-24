Число погибших при теракте ВСУ в Старобельске увеличилось до 21

Число погибших при теракте ВСУ в Старобельске увеличилось до 21Ранения получили 63 человека
МЧС России отчиталось о завершении спасательной операции в Старобельске. Из-под завалов рухнувшего здания извлечены все погибшие, их число выросло до 21. Всего в результате инцидента пострадали 63 человека.
«Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены», – говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС РФ.
Атака БПЛА произошла 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.
После ЧП студентов перевели на дистанционный формат обучения. Жильцов общежития отправили по домам. Для несовершеннолетних учащихся организовали выездной отдых. Их направятся в оздоровительные центры.