FT: Иран закупал китайское спутниковое оборудование через компанию из ОАЭ
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задействовал закупочную сеть в Объединенных Арабских Эмиратах для приобретения передовой китайской спутниковой техники, связанной с программой беспилотников. Об этом сообщает Financial Times. Согласно документам, изученным изданием, речь идет о военном оборудовании связи, которое было получено воздушно-космическими силами КСИР в конце 2025 г. через компанию Telesun, зарегистрированную в эмирате Рас-эль-Хайма. Именно это подразделение КСИР в ответ на американо-израильские удары наносило ракетные удары по территории ОАЭ, выпустив по государству Персидского залива более 2800 дронов и ракет, в том числе по гражданским объектам, отмечает газета.
Схема поставок, раскрытая FT, показывает, как Тегеран в обход западных санкций продолжал использовать коммерческую инфраструктуру ОАЭ. Оборудование – китайская моторизованная спутниковая антенна производства StarWin весом около 1,8 т – отправили из Шанхая в дубайский порт Джебель-Али. Оттуда контейнер забрало иранское судно Rama III, которое при попытке скрыть свой маршрут использовало технологию «спуфинга» (передача ложных координат соседним кораблям). Конечным пунктом назначения стал порт Бендер-Аббас, указанный в таможенных документах как место доставки «антенны и аксессуаров».
Получателем оборудования выступила иранская телекоммуникационная компания Ertebatat Faragostar Kish (EFK), работавшая по заказу Saman Industrial Group. Эта группа находится под санкциями США с декабря 2023 г.: американский минфин назвал ее «коммерческим подставным лицом». При этом EFK, непосредственно получившая оборудование, под западные санкции не попадает. Посредник Telesun, позиционирующий себя как поставщик спутниковых систем связи на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от комментариев FT отказался.
FT уже сообщала, что КСИР тайно приобрел спутник у китайской компании The Earth Eye для слежки за американскими военными базами и инфраструктурой стран Залива. В ответ США ввели санкции против этой китайской фирмы. В Вашингтоне заявили, что продолжат «привлекать к ответственности китайские организации за их поддержку Ирана», подчеркнув, что нападения на американских военнослужащих «не останутся без ответа».
2 мая Bloomberg писал, что Китай запретил компаниям в стране соблюдать санкции США в отношении пяти отечественных нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью. В заявлении министерства торговли КНР говорится, что американские меры «незаконно ограничивают нормальную торговлю» с третьими странами и нарушают международные нормы. 15 мая Трамп заявил, что может снять санкции с китайских нефтяных компаний, которые закупают иранские энергоносители.