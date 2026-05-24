FT: Иран закупал китайское спутниковое оборудование через компанию из ОАЭ

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задействовал закупочную сеть в Объединенных Арабских Эмиратах для приобретения передовой китайской спутниковой техники, связанной с программой беспилотников. Об этом сообщает Financial Times. Согласно документам, изученным изданием, речь идет о военном оборудовании связи, которое было получено воздушно-космическими силами КСИР в конце 2025 г. через компанию Telesun, зарегистрированную в эмирате Рас-эль-Хайма. Именно это подразделение КСИР в ответ на американо-израильские удары наносило ракетные удары по территории ОАЭ, выпустив по государству Персидского залива более 2800 дронов и ракет, в том числе по гражданским объектам, отмечает газета.