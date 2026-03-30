Виден ли Китай на иранском горизонте

Согласно подсчетам Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), общие потери арабских стран только за первые две недели боевых действий уже достигли $63 млрд. Если конфликт продлится еще месяц, то они могут составить $150 млрд, что соответствует 3,7% совокупного ВВП региона. В первую очередь страдают доходы от экспорта нефти и газа: по приблизительным оценкам, перекрытие Ормузского пролива обходится указанным странам как минимум в $1,1 млрд в сутки. Обвалились и поступления от туризма, которые составляли более 10% ВВП. Обсуждается возможная корректировка сроков амбициозных программ экономического роста – «Vision 2030» (Саудовская Аравия) и «We the UAE 2031» (ОАЭ), они могут быть сдвинуты на два-три года. Под угрозой флагманские проекты саудитов в области развития передовых технологий (NEOM) и туризма (Red Sea Global).