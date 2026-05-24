NYT: Иран и США достигли принципиальной договоренности по Ормузскому проливу
Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, однако морская блокада судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, продолжалась и в воскресенье. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
С момента введения блокады 13 апреля силы США перенаправили 100 коммерческих судов и вывели из строя четыре, заявило Центральное командование Пентагона. Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер назвал блокаду инструментом «экономического давления» на Иран. При этом Корпус стражей исламской революции утверждает, что за последние сутки под его защитой через пролив прошли 26 судов, включая танкеры и контейнеровозы.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов «вступить в очень серьезные переговоры» по ядерной программе Ирана, но только после открытия пролива. «Вы не решите ядерный вопрос за 72 часа на салфетке, – сказал Рубио. – Пролив должен быть немедленно открыт, и затем мы вступим в серьезные переговоры по обогащению, высокообогащенному урану и их обещанию никогда не иметь ядерного оружия».
Тем временем президент Дональд Трамп продолжает призывать арабские страны присоединиться к Авраамовым соглашениям (договоренности о нормализации отношений с Израилем), продолжает NYT. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее критиковавший возможную сделку с Ираном, заявил газете, что если Трамп добьется нормализации отношений с Израилем со стороны Саудовской Аравии и других арабских государств, это будет «историческое и одно из самых значительных соглашений в истории», а «цель всегда заключалась в изоляции Ирана».