NYT: Иран и США достигли принципиальной договоренности по Ормузскому проливу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов «вступить в очень серьезные переговоры» по ядерной программе Ирана, но только после открытия пролива. «Вы не решите ядерный вопрос за 72 часа на салфетке, – сказал Рубио. – Пролив должен быть немедленно открыт, и затем мы вступим в серьезные переговоры по обогащению, высокообогащенному урану и их обещанию никогда не иметь ядерного оружия».