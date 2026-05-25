ABIO54,36-4,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,32-0,01%RGBITR784,21+0,09%
Политика

Самолет министра обороны Британии потерял спутниковый сигнал вблизи России

Самолет военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Об этом пишет The Times.

21 мая Хили возвращался домой после визита к британским солдатам, расквартированным на юго-востоке Эстонии. Его сопровождали политические и военные советники, а также генерал-лейтенант, два фотографов и репортер The Times. По данным издания, из-за потери сигнала ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, и пилотам приходилось использовать «пересмотренные» инерциальные навигационные системы для определения своего местоположения. Из-за помех в кабине пилотов вышли из строя некоторые элементы приборной панели.

Восстановить спутниковый сигнал можно было, только выключив и перезапустив самолет, что невозможно в полете, обращает внимание газета. Один из пилотов назвал случившееся редкой ситуацией, с которой он не сталкивался «уже давно».

21 мая британское минобороны заявило об опасном сближении британского самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint с российскими истребителями над Черным морем. Инциденты произошли в апреле во время планового полета самолета королевских ВВС Великобритании в международном воздушном пространстве. В Лондоне утверждали, что один из российских Су-35 приблизился к Rivet Joint так близко, что на борту сработали аварийные системы, включая отключение автопилота.

