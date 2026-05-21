Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP119,01-3,54%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,14+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Британия заявила об опасном сближении самолета-разведчика с истребителями РФ

Ведомости

Министерство обороны Великобритании заявило об опасном сближении британского самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint с российскими истребителями над Черным морем. Заявление ведомства опубликовано на его сайте.

По данным ведомства, инциденты произошли в апреле во время планового полета самолета королевских ВВС Великобритании в международном воздушном пространстве.

В Лондоне утверждают, что один из российских Су-35 приблизился к Rivet Joint настолько близко, что на борту сработали аварийные системы, включая отключение автопилота. Кроме того, Су-27, как заявили в британском минобороны, шесть раз пролетел перед самолетом-разведчиком, приближаясь к нему на расстояние около шести метров.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал действия российских пилотов «опасными и неприемлемыми», подчеркнув, что они создают риск аварий и возможной эскалации.

При этом в британском военном ведомстве отметили, что экипаж RC-135 сохранил спокойствие и завершил выполнение задания.

По данным Лондона, это был самый опасный инцидент с участием самолета Rivet Joint с 2022 г.

В октябре 2024 г. над восточной частью Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте