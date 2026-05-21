Британия заявила об опасном сближении самолета-разведчика с истребителями РФ
Министерство обороны Великобритании заявило об опасном сближении британского самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint с российскими истребителями над Черным морем. Заявление ведомства опубликовано на его сайте.
По данным ведомства, инциденты произошли в апреле во время планового полета самолета королевских ВВС Великобритании в международном воздушном пространстве.
В Лондоне утверждают, что один из российских Су-35 приблизился к Rivet Joint настолько близко, что на борту сработали аварийные системы, включая отключение автопилота. Кроме того, Су-27, как заявили в британском минобороны, шесть раз пролетел перед самолетом-разведчиком, приближаясь к нему на расстояние около шести метров.
Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал действия российских пилотов «опасными и неприемлемыми», подчеркнув, что они создают риск аварий и возможной эскалации.
При этом в британском военном ведомстве отметили, что экипаж RC-135 сохранил спокойствие и завершил выполнение задания.
По данным Лондона, это был самый опасный инцидент с участием самолета Rivet Joint с 2022 г.
В октябре 2024 г. над восточной частью Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.