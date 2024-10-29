Самолет «коалиции» США опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершавшим плановый полет над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге.
«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – сказал Игнасюк (цитата по «РИА Новости»).
26 сентября ЦПВС сообщил об опасном сближении разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper западной коалиции с российским Су-34. В центре прокомментировали, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать «опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии».