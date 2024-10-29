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Самолет «коалиции» США опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем

Ведомости

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершавшим плановый полет над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – сказал Игнасюк (цитата по «РИА Новости»).

26 сентября ЦПВС сообщил об опасном сближении разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper западной коалиции с российским Су-34. В центре прокомментировали, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать «опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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