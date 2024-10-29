Самолет «коалиции» США опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем

26 сентября ЦПВС сообщил об опасном сближении разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper западной коалиции с российским Су-34. В центре прокомментировали, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать «опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии».