Дрон западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

Аналогичная ситуация произошла 21 июля. Тогда три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в Сирии. Инцидент произошел над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс. 17 августа 2023 г. ЦПВС также сообщил об опасном сближении американского истребителя F-35 и российского Су-35 в Сирии. Это случилось в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м.