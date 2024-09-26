Дрон западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
В сирийской провинции Идлиб произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper западной коалиции с самолетом Су-34 ВКС России. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Минобороны РФ.
По данным центра, российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.
«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – добавили в центре.
Аналогичная ситуация произошла 21 июля. Тогда три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в Сирии. Инцидент произошел над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс. 17 августа 2023 г. ЦПВС также сообщил об опасном сближении американского истребителя F-35 и российского Су-35 в Сирии. Это случилось в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м.