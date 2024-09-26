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Дрон западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

Ведомости

В сирийской провинции Идлиб произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper западной коалиции с самолетом Су-34 ВКС России. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Минобороны РФ.

По данным центра, российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – добавили в центре.

Аналогичная ситуация произошла 21 июля. Тогда три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в Сирии. Инцидент произошел над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс. 17 августа 2023 г. ЦПВС также сообщил об опасном сближении американского истребителя F-35 и российского Су-35 в Сирии. Это случилось в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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