21 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина в исторической перспективе неизбежно прекратит существование как государство. Республика, как отметил Медведев, существует за счет внешнего финансирования, а страны, неспособные функционировать без постоянной поддержки извне, со временем утрачивают суверенитет. По его словам, Украина потеряла более 20% территории, полученной после распада СССР, и скоро может лишиться новых земель. Устойчивый контроль над собственной территорией относится к ключевым признакам полноценного государства, подчеркнул зампред Совбеза.