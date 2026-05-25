Степашин: Зеленский понимает свою «незавидную судьбу»

У президента Украины Владимира Зеленского «незавидная судьба», и он это прекрасно осознает. Об этом бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил «РИА Новости».

По его словам, любое решение – будь то продолжение военных действий или заключение мира – окажется для Зеленского наихудшим вариантом.

21 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина в исторической перспективе неизбежно прекратит существование как государство. Республика, как отметил Медведев, существует за счет внешнего финансирования, а страны, неспособные функционировать без постоянной поддержки извне, со временем утрачивают суверенитет. По его словам, Украина потеряла более 20% территории, полученной после распада СССР, и скоро может лишиться новых земель. Устойчивый контроль над собственной территорией относится к ключевым признакам полноценного государства, подчеркнул зампред Совбеза.

