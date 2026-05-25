CNY Бирж.10,5310%TGKN0,005+0,38%BISVP11,23+2,93%IMOEX2 623,12-0,1%RTSI1 160,44-0,1%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Политика /

МИД: Россия и Украина ведут диппереписку через Белоруссию

Ведомости

Москва и Киев поддерживают дипломатическую переписку по консульским и правовым вопросам через Белоруссию. Об этом «РИА Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины», – сказал дипломат.

Полищук также поблагодарил белорусскую сторону за содействие в обеспечении таких контактов.

24 мая Полищук также сообщал, что у Москвы есть предложения по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона подготовила дополнения к документу из 27 пунктов и намерена представить их на следующей встрече. Детали инициатив дипломат раскрывать не стал.

С начала года прошло три раунда переговоров с участием России, США и Украины. Последняя встреча состоялась 17–18 февраля в Женеве. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс поставлен на паузу на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом Москва надеется на продолжение посреднических усилий США и возобновление диалога.

