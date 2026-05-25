МИД: Россия и Украина ведут диппереписку через Белоруссию

С начала года прошло три раунда переговоров с участием России, США и Украины. Последняя встреча состоялась 17–18 февраля в Женеве. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс поставлен на паузу на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом Москва надеется на продолжение посреднических усилий США и возобновление диалога.