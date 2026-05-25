Медведев: усилия по запугиванию российских ученых обречены на провал
Шантаж и запугивание российских ученых со стороны иностранных государств обречены на провал, заявил «РИА Новости» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это "фирменный стиль" наших врагов. <...> Безопасности наших граждан – и тем более талантливых ученых – в такой обстановке наша страна уделяет повышенное внимание», – также подчеркнул Медведев, комментируя ситуацию с археологом из РФ Александром Бутягиным (цитата по «РИА Новости»).
При этом, по словам зампредседателя Совбеза, меры защиты с российской стороны не должны ограничивать работу ученых. Он подчеркнул, что в такой ситуации исследователи окажутся в «золотой клетке», а это сыграет на руку тем, кто хотел бы изолировать российскую науку.
28 апреля Бутягина освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. Обмен проходил по формуле «пять на пять» при участии граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. Бутягин был задержан еще в декабре 2025 г. в Польше по запросу Украины. Суд арестовал его, а Киев добивался экстрадиции российского ученого.
4 мая Бутягин вернулся к своей работе в Государственном Эрмитаже. Как отметил гендиректор музея Михаил Пиотровский, археолог «вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену».