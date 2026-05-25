Главная / Политика /

Песков: Звягинцев никогда не осуждал действия Киева

Режиссер Андрей Звягинцев никогда не осуждал бойню, которую устроила украинская сторона на Донбассе, начиная с 2014 г. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. Сейчас у него такого права нет», – отметил Песков.

На вопрос журналистов , будет ли Песков передавать президенту РФ Владимиру Путину слова Звягинцева, представитель Кремля ответил отрицательно.

Песков также сказал, что не намерен судить творческие качества режиссера и не смотрел фильм «Минотавр», который завоевал премию Каннского фестиваля.

22 мая на вопрос о том, следят ли в Кремле за творчеством Звягинцева и намерены ли посмотреть фильм, «когда он выйдет в российский прокат», Песков ответил, что оценка творчества Звягинцева и его нового фильма – прерогатива Министерства культуры России, а не Кремля.

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Церемония награждения прошла 23 мая во Дворце фестивалей. Кинолента является франко-германо-латвийским проектом.

В борьбе за «Пальмовую ветвь»: какие фильмы россиян показывали в конкурсе Канн
Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Отборщики объявили его первым и широко анонсировали. Кинолента, ставшая франко-германо-латвийским проектом, рассказывает о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. В основном конкурсе Канн конкуренцию «Минотавру» (кадр на фото) составят работы Хирокадзу Корээда («Барашек в ящике»), Рюсукэ Хамагути («Внезапно»), Педро Альмодовара («Горькое Рождество») и Павла Павликовского («1949»). Жюри на этот раз возглавил корейский режиссер Пак Чхан-Ук. Какие еще работы режиссеров из России ранее заявлялись в основной программе Каннского фестиваля – в галерее «Ведомостей».
/ MK2 Films

В фильме рассказывается о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.

«Золотую пальмовую ветвь» присудили фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Члены жюри оценили ленту как одну из самых цельных и мрачно‑метафоричных работ программы.

Лучших режиссеров в основной программе отметили нескольких – Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво за «Черный мяч», а также Павла Павликовского за «Отечество».

