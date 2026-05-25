Песков: Звягинцев никогда не осуждал действия Киева

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Отборщики объявили его первым и широко анонсировали. Кинолента, ставшая франко-германо-латвийским проектом, рассказывает о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. В основном конкурсе Канн конкуренцию «Минотавру» (кадр на фото) составят работы Хирокадзу Корээда («Барашек в ящике»), Рюсукэ Хамагути («Внезапно»), Педро Альмодовара («Горькое Рождество») и Павла Павликовского («1949»). Жюри на этот раз возглавил корейский режиссер Пак Чхан-Ук.



/ MK2 Films