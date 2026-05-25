Песков: Звягинцев никогда не осуждал действия Киева
Режиссер Андрей Звягинцев никогда не осуждал бойню, которую устроила украинская сторона на Донбассе, начиная с 2014 г. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. Сейчас у него такого права нет», – отметил Песков.
На вопрос журналистов , будет ли Песков передавать президенту РФ Владимиру Путину слова Звягинцева, представитель Кремля ответил отрицательно.
Песков также сказал, что не намерен судить творческие качества режиссера и не смотрел фильм «Минотавр», который завоевал премию Каннского фестиваля.
22 мая на вопрос о том, следят ли в Кремле за творчеством Звягинцева и намерены ли посмотреть фильм, «когда он выйдет в российский прокат», Песков ответил, что оценка творчества Звягинцева и его нового фильма – прерогатива Министерства культуры России, а не Кремля.
Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Церемония награждения прошла 23 мая во Дворце фестивалей. Кинолента является франко-германо-латвийским проектом.
В фильме рассказывается о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.
«Золотую пальмовую ветвь» присудили фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Члены жюри оценили ленту как одну из самых цельных и мрачно‑метафоричных работ программы.
Лучших режиссеров в основной программе отметили нескольких – Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво за «Черный мяч», а также Павла Павликовского за «Отечество».