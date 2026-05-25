МИД Армении: страна может найти вариант для проекта ж/д к Турции без РФ

Армения продолжает переговоры с Россией о постройке железной дороги к границе Турции, однако готова рассмотреть другие варианты, если страны не придут к согласию. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Тот участок железной дороги, которого нет и из-за которого дорога Гюмри – Карс не действует, должен быть построен. Сейчас говорим с российскими коллегами: получится с ними совместно – значит получится, если нет – найдем другое решение, но этот вопрос нужно решить», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мирзояна, у Армении исторически есть возможность «стать альтернативной цепочкой товарооборота» между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что страна не упустит ее, поэтому вопрос должен решиться.

25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отвечая на вопрос о том, друзья ли Москва и Ереван сейчас, представитель Кремля сказал: «Безусловно».

В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия поможет Армении восстановить два участка железных дорог, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян. По его словам, решение принято в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, Армении и России, предусматривающими разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

