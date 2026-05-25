Захарова анонсировала заявление МИД об ответе на удар по Старобельску
Министерство иностранных дел России в ближайшее время выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
По ее словам, речь идет о реакции российской стороны на произошедшую атаку по образовательному учреждению в Старобельске. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила о работе по информированию международного сообщества о последствиях удара.
25 мая в интервью Владимиру Соловьеву она отмечала, что Россия предприняла все необходимые шаги, чтобы мировая общественность получила информацию о случившемся в Старобельске. Заявление МИД, которое готовится к публикации, должно стать официальной позицией ведомства по вопросу ответных действий после атаки.
24 мая Захарова заявила, что в ЛНР полетели представители СМИ из 19 стран. Как отметил дипломат, решение направить в ЛНР иностранных журналистов было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии Санита Павлюта-Десландес, в свою очередь, отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.