Пакистан призвал Китай стать гарантом сделки США и Ирана

24 мая The New York Times сообщала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана в течение 30-60 дней. Двое американских чиновников сообщили, что предлагаемое соглашение включает в себя явное обязательство Тегерана отказаться от урана, хотя точные механизмы будут перенесены на более поздний раунд переговоров. Трое иранских чиновников заявили, что в меморандуме о взаимопонимании ничего не говорится о судьбе ядерной программы Ирана.