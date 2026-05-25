Пакистан призвал Китай стать гарантом сделки США и Ирана
Пакистан настаивает на том, чтобы Китай выступил гарантом возможного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил Al Hadath со ссылкой на источники.
Как отмечает Al Hadath, Исламабад добивается более активного участия Пекина в дипломатическом процессе вокруг войны между двумя странами.
По данным телеканала, командующий армией Пакистана Асим Мунир присоединился к премьер-министру страны Шехбазу Шарифу на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Ранее государственные СМИ Китая сообщили, что Шариф также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Китай заявлял о готовности сотрудничать с Пакистаном для «скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке». Визит пакистанского премьера в Китай проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по достижению соглашения между США и Ираном.
24 мая The New York Times сообщала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана в течение 30-60 дней. Двое американских чиновников сообщили, что предлагаемое соглашение включает в себя явное обязательство Тегерана отказаться от урана, хотя точные механизмы будут перенесены на более поздний раунд переговоров. Трое иранских чиновников заявили, что в меморандуме о взаимопонимании ничего не говорится о судьбе ядерной программы Ирана.
Clash Report в соцсети X написал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена.