Политика

Путин ратифицировал открытие представительств МВД в РФ и Таджикистане

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном, предусматривающего открытие представительств профильных ведомств двух стран по вопросам внутренних дел и миграции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, российская сторона создаст представительство МВД в Душанбе. В свою очередь, в Москве будут открыты представительство МВД Таджикистана, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики. Решение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел и миграционной политики.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества между странами по ряду направлений, связанных с обеспечением безопасности. Речь идет о совместной работе в противодействии транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также о координации действий в миграционной сфере.

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Согласно изменениям, Минобрнауки РФ будет предоставлять госорганам Таджикистана информацию о нормативно-правовых актах, которые устанавливают перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России. Их необходимо сдать, чтобы оформить патент.

