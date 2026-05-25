У президента Бразилии обнаружили рак кожи

У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на администрацию бразильского лидера.

Как уточнили в офисе президента, 24 апреля Луле удалили небольшое базальноклеточное образование. После этого врачи приняли решение провести дополнительное профилактическое лечение с использованием поверхностной радиотерапии. В медицинском заключении госпиталя Sirio-Libanes Hospital, которое есть в распоряжении Reuters, говорится, что президент пройдет 15 сеансов радиотерапии для предотвращения появления новых очагов заболевания. При этом Лула продолжит исполнять свои обязанности без ограничений.

В последние годы бразильский лидер уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В декабре 2024 г. Лула да Силва был выписан из больницы в Сан-Паулу после операции по предупреждению кровоизлияния в мозг, вызванного осложнением в связи с падением. В 2011 г. он проходил лечение от рака горла.

