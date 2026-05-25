Политика

Путин подписал закон о привлечении ВС для защиты россиян за рубежом

Президент Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы (ВС) РФ для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Документ вносит поправки в ст. 6 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 ФЗ «Об обороне». По решению президента ВС могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с РФ или на резолюции Совбеза ООН.

Госдума приняла закон 13 мая, Совет Федерации – 20 мая. Парламент рассмотрел его в приоритетном порядке.

В нижней палате отмечали, что целью этого закона является защита российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что «западная система правосудия окончательно себя дискредитировала».

