Дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о защите россиян за рубежом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по обороне законопроект, усиливающий защиту россиян от действий недружественных иностранных государств за рубежом, сообщили в нижней палате парламента. Парламент рассмотрит его в приоритетном порядке.
«Западная система правосудия окончательно себя дискредитировала. Фактически она перестала существовать», – заявил Володин.
Проектом предполагается предоставить президенту РФ право привлекать Вооруженные силы России к защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов. Кроме того, по решению главы государства необходимые меры по защите будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны был арестован российский археолог Александр Бутягин. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.
18 марта стало известно, что суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого. При этом решение не является окончательным – защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.