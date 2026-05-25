Мадьяр надеется 28 мая договориться с ЕС о разблокировке 10 млрд евро
Венгрия рассчитывает 28 мая достичь соглашения с Европейской комиссией о разблокировке 10,4 млрд евро из постпандемийного фонда восстановления ЕС, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает Bloomberg. Ранее эти средства были заморожены Брюсселем из-за претензий к предыдущему правительству Виктора Орбана по вопросам коррупции и верховенства права.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подтвердила в интервью Politico, что встреча на высшем уровне в Брюсселе запланирована на следующую неделю.
«Одна из наших важнейших задач в первые несколько месяцев – получить доступ к средствам фонда восстановления и повышения устойчивости, которые составляют 10,4 млрд евро для Венгрии. И да, я могу подтвердить, что на следующей неделе в Брюсселе запланирована встреча», – заявила глава венгерского МИДа.
Новое правительство активно готовит необходимые реформы: в парламент уже внесены поправки, ограничивающие пребывание премьера восемью годами и предусматривающие роспуск коррупционных фондов. Чтобы согласовать разморозку, Будапешт должен выполнить 27 условий ЕС, включая восстановление независимости судов и внедрение строгих антикоррупционных мер. Крайний срок – 31 августа 2026 г.
Параллельно Венгрия намерена добиваться от Брюсселя выделения 16 млрд евро на оборонные нужды в рамках программы SAFE, однако первоначальное предложение Будапешта было отклонено Еврокомиссией.
Новый кабинет подготовит обновленную заявку с учетом требований НАТО и реальных потребностей страны. Наблюдатели отмечают, что это лишь часть от примерно 18–27 млрд евро, которые Венгрия рассчитывает получить.
В апреле 2026 г. ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро субсидий. В августе 2025 г. Венгрия подала иск к ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов РФ. В декабре 2025 г. Венгрия заблокировала «план Б» Евросоюза по замороженным активам РФ, предусматривающий выпуск еврооблигаций для финансирования Украины.