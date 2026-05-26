Учителя в Мексике начали общенациональную забастовку и пригрозили сорвать ЧМ-2026

Члены мексиканского профсоюза работников образования (CNTE) начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат и отмены пенсионной реформы, и пригрозили помешать проведению чемпионата мира по футболу 2026 г. Об этом сообщает газета El Universal.

«Если не будет решения, мяч не покатится», – заявили представители профсоюза, комментируя возможный бойкот мирового первенства.

В понедельник учителя попытались прорваться на центральную площадь Сокало в Мехико, где идут приготовления к установке фан-зоны для болельщиков. Полиция перекрыла доступ, после чего начались столкновения с применением слезоточивого газа, камней и бутылок с водой. Протестующие обвинили власти в репрессиях и пообещали разбить палаточный лагерь, а также раскритиковали правительство за приоретизацию «футбольного бизнеса» над социальными проблемами.

Чемпионат мира по футболу 2026 г. пройдет с 11 июня по 3 июля в США, Канаде и Мексике. Мексика примет 13 матчей, включая игру открытия.

Это не первые протесты учителей в Мексике в преддверии ЧМ-2026. 16 мая CNTE объявила бессрочную забастовку, начиная с 1 июня, и уже тогда предупредила, что может использовать мировое первенство для эскалации давления. В марте 2026 г. массовые акции протеста в Мехико, вызванные реконструкцией стадиона «Ацтека» к ЧМ-2026, также привели к столкновениям с полицией и задержаниям.

