Учителя в Мексике начали общенациональную забастовку и пригрозили сорвать ЧМ-2026

Это не первые протесты учителей в Мексике в преддверии ЧМ-2026. 16 мая CNTE объявила бессрочную забастовку, начиная с 1 июня, и уже тогда предупредила, что может использовать мировое первенство для эскалации давления. В марте 2026 г. массовые акции протеста в Мехико, вызванные реконструкцией стадиона «Ацтека» к ЧМ-2026, также привели к столкновениям с полицией и задержаниям.