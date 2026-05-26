Беспилотный автобус столкнулся с трамваем в первый день работы в Швеции
Беспилотный автобус турецкой компании Karsan попал в ДТП с трамваем в шведском Гетеборге всего через час после начала работы, передает Reuters.
«Автобус затормозил, и в него врезался трамвай», – сказал представитель компании Vasttrafik, которая принадлежит региональному управлению общественного транспорта, Патрик Чи.
В результате аварии никто не пострадал. Как отмечает агентство, на видео после ДТП видны повреждения автобуса. Кроме того, на задней части транспортного средства была надпись: «Соблюдайте дистанцию! Автобус может резко затормозить». По словам Чи, в автобусе находился «резервный водитель», который был готов взять управление на себя в случае необходимости.
Известно, что беспилотный автобус уже практиковал езду по центру шведского города с конца марта. В день столкновения он впервые ушел в рейс с пассажирами.