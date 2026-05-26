Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 009,5+0,36%CNY Бирж.00%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119,07-0,03%RGBITR782,810%
Главная / Политика /

Беспилотный автобус столкнулся с трамваем в первый день работы в Швеции

Ведомости

Беспилотный автобус турецкой компании Karsan попал в ДТП с трамваем в шведском Гетеборге всего через час после начала работы, передает Reuters.

«Автобус затормозил, и в него врезался трамвай», – сказал представитель компании Vasttrafik, которая принадлежит региональному управлению общественного транспорта, Патрик Чи.

В результате аварии никто не пострадал. Как отмечает агентство, на видео после ДТП видны повреждения автобуса. Кроме того, на задней части транспортного средства была надпись: «Соблюдайте дистанцию! Автобус может резко затормозить». По словам Чи, в автобусе находился «резервный водитель», который был готов взять управление на себя в случае необходимости.

Известно, что беспилотный автобус уже практиковал езду по центру шведского города с конца марта. В день столкновения он впервые ушел в рейс с пассажирами. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь