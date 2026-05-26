Рубио рассказал о полученном послании Путина Трампу

С начала 2025 г. Лавров и Рубио регулярно контактируют как по телефону, так и лично. В феврале 2025 г. министр иностранных дел РФ и госсекретарь США договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. 25 мая 2026 г. Лавров по поручению Путина предупредил Рубио о начале системных ударов возмездия по объектам в Киеве. 6 мая 2026 г. в госдепе подтвердили, что их разговор состоялся по инициативе Москвы. А 5 мая 2026 г. главы дипломатий двух стран обсудили отношения РФ и США, российско-украинский конфликт и ситуацию в Иране в ходе «сверки часов».