Рубио рассказал о полученном послании Путина Трампу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 25 мая передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина. Об этом Рубио сообщил журналистам 26 мая.
«Путин попросил его (Лаврова) попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», – приводит его слова «РИА Новости».
По данным российской стороны, лидеры двух стран ранее встречались 11 ноября 2025 г. в Будапеште на полях саммита по украинскому кризису, где закрепили перемирие и обсудили условия будущего мирного урегулирования. В ходе беседы 25 мая Лавров и Рубио также обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.
С начала 2025 г. Лавров и Рубио регулярно контактируют как по телефону, так и лично. В феврале 2025 г. министр иностранных дел РФ и госсекретарь США договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. 25 мая 2026 г. Лавров по поручению Путина предупредил Рубио о начале системных ударов возмездия по объектам в Киеве. 6 мая 2026 г. в госдепе подтвердили, что их разговор состоялся по инициативе Москвы. А 5 мая 2026 г. главы дипломатий двух стран обсудили отношения РФ и США, российско-украинский конфликт и ситуацию в Иране в ходе «сверки часов».