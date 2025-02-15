Глава МИД России Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

Глава МИД России Лавров созвонился с госсекретарем США РубиоСтороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи на высшем уровне
15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио по инициативе американской стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны условились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, с акцентом на снятие односторонних барьеров для взаимовыгодного экономического сотрудничества.
В рамках разговора обсуждались пути урегулирования кризиса вокруг Украины, вопросы ближневосточного урегулирования, а также другие актуальные международные темы. Кроме того, Лавров и Рубио обменялись мнениями о смягчении ограничений, введенных с 2016 г., на функционирование российских дипломатических миссий в США, и договорились организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов.
Обе стороны подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога и договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.