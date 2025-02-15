Глава МИД России Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

В рамках разговора обсуждались пути урегулирования кризиса вокруг Украины, вопросы ближневосточного урегулирования, а также другие актуальные международные темы. Кроме того, Лавров и Рубио обменялись мнениями о смягчении ограничений, введенных с 2016 г., на функционирование российских дипломатических миссий в США, и договорились организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов.