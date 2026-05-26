Шойгу: от стран Европы и НАТО исходит основная угроза для ОДКБ
От стран Европы и НАТО исходит основная угроза для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на заседании глав Совбезов ОДКБ.
«Появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Шойгу, европейские страны впали в реваншистский и милитаристский угар. Он напомнил, что в отчете за 2025 г. генсек НАТО Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран блока, общая сумма которых превысила $1,5 трлн. Из стран Прибалтики открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область, добавил секретарь Совбеза РФ.
23 апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что на возглавляемых Великобританией учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» заявлял, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.
25 июня 2025 г. государства – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г.