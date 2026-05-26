Шойгу: от стран Европы и НАТО исходит основная угроза для ОДКБ

По словам Шойгу, европейские страны впали в реваншистский и милитаристский угар. Он напомнил, что в отчете за 2025 г. генсек НАТО Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран блока, общая сумма которых превысила $1,5 трлн. Из стран Прибалтики открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область, добавил секретарь Совбеза РФ.