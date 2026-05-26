МИД РФ вызвал чешского дипломата из-за задержания митрополита Илариона
Визит представителя Чехии проходит на фоне задержания в этой стране митрополита Илариона (Алфеева), которого подозревают в перевозке наркотиков.
Митрополит был задержан 24 мая в Карловых Варах, полиция остановила его автомобиль, в багажнике которого были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.
Защита священнослужителя заявляет, что машину остановили без объяснения причин. Митрополит категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией.
Российская сторона потребовала от Чехии освободить митрополита и прекратить «сфабрикованное разбирательство». В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают инцидент как заранее подготовленную акцию, направленную на дискредитацию священнослужителя и православия.
Сам митрополит Иларион после задержания заявил, что в последние месяцы неоднократно сталкивался с давлением и анонимными угрозами физической расправы. Адвокат Иван Мельников, изучивший обстоятельства дела, указал на многочисленные процессуальные нарушения и допустил, что прокуратура Чехии может отказать в возбуждении уголовного дела. Русская православная церковь также призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав митрополита и пообещала предпринять все законные меры для оказания ему помощи.