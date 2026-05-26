МИД РФ вызвал чешского дипломата из-за задержания митрополита Илариона

Сам митрополит Иларион после задержания заявил, что в последние месяцы неоднократно сталкивался с давлением и анонимными угрозами физической расправы. Адвокат Иван Мельников, изучивший обстоятельства дела, указал на многочисленные процессуальные нарушения и допустил, что прокуратура Чехии может отказать в возбуждении уголовного дела. Русская православная церковь также призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав митрополита и пообещала предпринять все законные меры для оказания ему помощи.