МИД РФ требует освободить митрополита Илариона после задержания в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.