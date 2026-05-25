МИД РФ требует освободить митрополита Илариона после задержания в Чехии
Россия рассматривает задержание митрополита Илариона в Чехии как заранее подготовленную провокацию, направленную на дискредитацию священнослужителя и православия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, российская сторона считает произошедшее срежиссированной акцией и настаивает на немедленном освобождении митрополита. В МИДе также потребовали прекратить разбирательство, которое в ведомстве назвали сфабрикованным.
Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что в связи с инцидентом в министерство будет вызван руководитель дипломатической миссии Чехии в Москве. Ему планируется заявить решительный протест от имени России.
Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.
Митрополит категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание в Чехии провокацией.