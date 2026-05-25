Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PRMD406,4+0,43%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI118,99-0,28%RGBITR782,1-0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ требует освободить митрополита Илариона после задержания в Чехии

Ведомости

Россия рассматривает задержание митрополита Илариона в Чехии как заранее подготовленную провокацию, направленную на дискредитацию священнослужителя и православия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона считает произошедшее срежиссированной акцией и настаивает на немедленном освобождении митрополита. В МИДе также потребовали прекратить разбирательство, которое в ведомстве назвали сфабрикованным.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что в связи с инцидентом в министерство будет вызван руководитель дипломатической миссии Чехии в Москве. Ему планируется заявить решительный протест от имени России.

Читайте также:Что известно о задержании митрополита Илариона в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.

Митрополит категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание в Чехии провокацией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте