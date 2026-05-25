Что известно о задержании митрополита Илариона в Чехии

Правоохранители якобы нашли в его машине контейнеры с белым веществом
Инна Шульгина
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

24 мая митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в Карловых Варах (Чехия) с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Это произошло после того, как он покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, машина, в которой были священнослужитель и его сопровождающий, была остановлена без объяснения причин. Полицейские сразу приступили к досмотру автомобиля. Защита митрополита заявляет, что ему не позволили наблюдать за досмотром. О том, что известно о ситуации к этому часу, – в материале «Ведомостей».

Четыре небольших контейнера с белым веществом были найдены в багажнике автомобиля. Сам митрополит Иларион заявил, что никогда не имел и не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков. По его мнению, произошедшее является провокацией.

«Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», – потребовал он.

Адвокат митрополита Илариона Михал Пацовски обратил внимание на странные обстоятельства остановки автомобиля и досмотра. По его словам, автомобиль с митрополитом на шоссе «фактически ожидали» две полицейские машины. Заметив машину священнослужителя, одна машина поехала впереди, другая – сзади. По информации защиты, полицейские запросили документы и у водителя, и у митрополита. При этом со стороны правоохранителей не было претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения. Пацовски подчеркнул, что обычно озвучивается основание для остановки автомобиля.

«Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле», – заявил адвокат.

По данным защиты, митрополита увели в магазин на заправке, лишив его возможности наблюдать за досмотром. Не было также свидетелей или видеофиксации досмотра. Личные вещи и сумки досмотрены не были: внимание правоохранителей сразу привлек багажник.

В Telegram-канале отмечается, что перед инцидентом на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах долгое время оказывалось давление. Митрополит заявил, что в последние месяцы он не раз получал анонимные угрозы. В частности, поступали угрозы физической расправы, требования покинуть место служения. Авторы угроз связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского патриархата, утверждает сторона защиты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о задержании митрополита в Чехии.

В конце 2024 г. синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. На сайте Московского патриархата тогда указали на несоответствие характера отношений митрополита «с ближайшим окружением» и «его быта образу монаха и священнослужителя». Управление Будапештско-Венгерской епархией было передано митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку. Митрополита Илариона перенаправили на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

