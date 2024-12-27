Синод РПЦ отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона
Синод РПЦ решил освободить от управления Будапештско-Венгерской епархией митрополита Илариона (Григория Алфеева) и отправить его на покой, следует из материалов на сайте Церкви.
Митрополит был отстранен от своих обязанностей в связи с тем, что его образ жизни не соответствует образу священнослужителя. Управление Будапештско-Венгерской епархией было передано митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку. Иларион будет перенаправлен на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
«В случае поступления в Московскую Патриархию новых сведений об обстоятельствах дела, возобновить деятельность комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений», – говорится в сообщении.
25 июля 2024 г. Синод временно отстранил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией в связи с обвинением его в домогательствах к бывшему помощнику Георгию Сузуки.