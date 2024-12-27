Синод РПЦ отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона

Митрополит был отстранен от своих обязанностей в связи с тем, что его образ жизни не соответствует образу священнослужителя. Управление Будапештско-Венгерской епархией было передано митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку. Иларион будет перенаправлен на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.