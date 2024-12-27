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Синод РПЦ отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона

Ведомости

Синод РПЦ решил освободить от управления Будапештско-Венгерской епархией митрополита Илариона (Григория Алфеева) и отправить его на покой, следует из материалов на сайте Церкви.

Митрополит был отстранен от своих обязанностей в связи с тем, что его образ жизни не соответствует образу священнослужителя. Управление Будапештско-Венгерской епархией было передано митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку. Иларион будет перенаправлен на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

«В случае поступления в Московскую Патриархию новых сведений об обстоятельствах дела, возобновить деятельность комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений», – говорится в сообщении.

25 июля 2024 г. Синод временно отстранил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией в связи с обвинением его в домогательствах к бывшему помощнику Георгию Сузуки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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