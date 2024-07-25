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Синод РПЦ отстранил от управления епархией в Венгрии митрополита Илариона

Ранее келейник обвинил его в домогательствах
Виталий Крюков
Пресс-служба президента РФ

Священный синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Григорий Алфеев) от управления Будапештско-Венгерской епархией, говорится в журнале синода от 25 июля 2024 г. На прошлой неделе Иларион был обвинен в домогательствах бывшим келейником (помощником) Георгием Сузуки.

Священный синод РПЦ отстранил Илариона также от должностей председателя синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии межсоборного присутствия (совещательный орган РПЦ) по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности председателя обеих комиссий назначен епископ Егорьевский Мефодий, сказано в журнале синода.

В июле 2024 г. Георгий Сузуки, служивший в Венгрии церковным помощником Илариона, заявил о домогательствах со стороны митрополита. В качестве доказательств Сузуки опубликовал фотографии, аудиозаписи разговоров и переписку со священником. Тогда Иларион в интервью РБК отверг обвинения в домогательствах и пообещал оспорить подлинность материалов в суде. Он также обвинил мать келейника в том, что она направила сына к священнику для сбора компромата и дальнейших провокаций.

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», – заявил священник РБК.

По словам Илариона, епископ познакомился с Сузуки заочно по переписке, когда священник служил председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ. Сузуки заявил епископу о желании служить в церкви после назначения Илариона на должность митрополита епархии в Венгрии в июне 2022 г., утверждает священник. Иларион пригласил юношу в епархию, на тот момент ему было 20 лет, утверждает клирик.

В январе 2024 г. Сузуки покинул Венгрию и уехал в Токио. По словам митрополита, перед этим юноша жаловался на плохое здоровье и часто уезжал из епархиального дома. Юноша публично заявлял, что покидал дом Илариона, чтобы избежать домогательств со стороны священника. Иларион заявил, что перед отъездом Сузуки украл ценные вещи из сейфа в епархиальном доме. Сузуки в интервью со СМИ не отрицал, что похитил из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму 30 000 евро.

Иларион служил главой ОВЦС в 2009-2022 гг., до этого он с 2003 г. управлял Венгерской митрополией. В 2022 г. священный синод назначил священника главой Венгерской епархии во второй раз, Иларион связал это решение с «крутым поворотом» дороги и требованиями «общественно-политической ситуации», писал ТАСС.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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