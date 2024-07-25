Синод РПЦ отстранил от управления епархией в Венгрии митрополита Илариона

В январе 2024 г. Сузуки покинул Венгрию и уехал в Токио. По словам митрополита, перед этим юноша жаловался на плохое здоровье и часто уезжал из епархиального дома. Юноша публично заявлял, что покидал дом Илариона, чтобы избежать домогательств со стороны священника. Иларион заявил, что перед отъездом Сузуки украл ценные вещи из сейфа в епархиальном доме. Сузуки в интервью со СМИ не отрицал, что похитил из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму 30 000 евро.