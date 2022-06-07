РПЦ освободила митрополита Иллариона от должности в Московском патриархате

В 2003 г. митрополит Иларион был назначен епископом Венским и Австрийским с поручением временно управлять Будапештской и Венгерской епархией. В 2009 г. он покинул этот пост и возглавил отдел внешних церковных связей Московского патриархата. С этого же года он ведет авторскую программу «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».