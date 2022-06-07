Газета
Общество

РПЦ освободила митрополита Иллариона от должности в Московском патриархате

Ведомости

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), сообщается в журнале Синода. 

По результатом заседания Илларион был назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским. В связи с этим он также освобождается от обязанностей постоянного члена Священного Синода РПЦ и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Его место займет митрополит Корсунский Антоний, за которым временно сохранили полномочия по управлению экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. От управления Корсунской епархией он освобожден, эти обязанности поручены архиепископу Мадридскому и Лиссабонскому Нестору.

В 2003 г. митрополит Иларион был назначен епископом Венским и Австрийским с поручением временно управлять Будапештской и Венгерской епархией. В 2009 г. он покинул этот пост и возглавил отдел внешних церковных связей Московского патриархата. С этого же года он ведет авторскую программу «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Позже представитель РПЦ Владимир Легойда рассказал, что новый глава ОВЦС обладает существенным опытом в области внешнего церковного управления, он руководил в том числе патриаршим экзархатом Западной Европы. Он начинал служение в Отделе внешних церковных связей в качестве личного секретаря председателя отдела, которым в то время был патриарх московский и всея Руси Кирилл, сообщал «Интерфакс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных