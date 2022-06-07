РПЦ освободила митрополита Иллариона от должности в Московском патриархате
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), сообщается в журнале Синода.
По результатом заседания Илларион был назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским. В связи с этим он также освобождается от обязанностей постоянного члена Священного Синода РПЦ и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Его место займет митрополит Корсунский Антоний, за которым временно сохранили полномочия по управлению экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. От управления Корсунской епархией он освобожден, эти обязанности поручены архиепископу Мадридскому и Лиссабонскому Нестору.
В 2003 г. митрополит Иларион был назначен епископом Венским и Австрийским с поручением временно управлять Будапештской и Венгерской епархией. В 2009 г. он покинул этот пост и возглавил отдел внешних церковных связей Московского патриархата. С этого же года он ведет авторскую программу «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Позже представитель РПЦ Владимир Легойда рассказал, что новый глава ОВЦС обладает существенным опытом в области внешнего церковного управления, он руководил в том числе патриаршим экзархатом Западной Европы. Он начинал служение в Отделе внешних церковных связей в качестве личного секретаря председателя отдела, которым в то время был патриарх московский и всея Руси Кирилл, сообщал «Интерфакс».