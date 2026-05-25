Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,649-1,5%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,17-0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Адвокат допустил отказ прокуратуры Чехии завести дело на митрополита Илариона

Ведомости

Суд в Чехии принял предварительное процессуальное решение в отношении митрополита Илариона (Алфеева). Окончательное решение ожидается 26 мая, при этом иерарх останется под стражей.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников, изучивший обстоятельства задержания архиерея и позицию защиты, заявил, что видит в деле большое количество процессуальных нарушений и не исключает, что прокуратура откажется его возбуждать, передает «РИА Новости».

«Мое мнение, что изначально в этом деле большое количество процессуальных нарушений, и по-хорошему, прокуратура может отказать в возбуждении дела. Перепроверить и отказать – должно быть именно так», – заявил адвокат.

Защита священнослужителя категорически отвергает версию о причастности митрополита Илариона к незаконному обороту наркотиков. Сам он назвал произошедшее провокацией и потребовал «полной, независимой и процессуально безупречной проверки». В своем Telegram-канале он также сообщил, что допрос продолжался более шести часов без перерыва.

Русская православная церковь призвала органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение прав митрополита Иллариона. В заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркивается, что действия чешских правоохранителей вызывают обоснованные вопросы у адвокатов с точки зрения законности и соблюдения процессуальных норм. В РПЦ пообещали предпринять все законные меры для оказания правовой помощи клирику.

Митрополит Иларион был задержан в Чехии 24 мая по подозрению в хранении наркотиков. Защита настаивает на провокации и процессуальных нарушениях. РПЦ призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя и пообещала предпринять все законные меры для оказания ему помощи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте