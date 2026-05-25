Адвокат допустил отказ прокуратуры Чехии завести дело на митрополита Илариона

Суд в Чехии принял предварительное процессуальное решение в отношении митрополита Илариона (Алфеева). Окончательное решение ожидается 26 мая, при этом иерарх останется под стражей.



Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников, изучивший обстоятельства задержания архиерея и позицию защиты, заявил, что видит в деле большое количество процессуальных нарушений и не исключает, что прокуратура откажется его возбуждать, передает «РИА Новости».



«Мое мнение, что изначально в этом деле большое количество процессуальных нарушений, и по-хорошему, прокуратура может отказать в возбуждении дела. Перепроверить и отказать – должно быть именно так», – заявил адвокат.



Защита священнослужителя категорически отвергает версию о причастности митрополита Илариона к незаконному обороту наркотиков. Сам он назвал произошедшее провокацией и потребовал «полной, независимой и процессуально безупречной проверки». В своем Telegram-канале он также сообщил, что допрос продолжался более шести часов без перерыва.