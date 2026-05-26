Шохин предложил использовать лазеры для защиты промобъектов от атак
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил расширить перечень средств защиты промышленных объектов от атак, включив в него системы радиоэлектронной борьбы и крупнокалиберное оружие. Об этом глава РСПП Александр Шохин заявил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, речь идет о выстраивании механизма взаимодействия бизнеса и Минобороны РФ в вопросах противодействия террористическим атакам. Шохин отметил, что крупные компании уже самостоятельно обеспечивают защиту производственных объектов и территорий присутствия, однако ряд вопросов требует дополнительного регулирования.
«Связаны они с механизмами обеспечения вооружением – не только легким вооружением калибра 7,62, но и более крупным. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие», – сказал глава РСПП.
Шохин подчеркнул, что бизнес готов участвовать в финансировании таких мер, однако для этого необходим понятный механизм. По его словам, речь может идти о специальном фонде или других формах целевого финансирования.
Отдельно Шохин обратил внимание на вопрос привлечения резервистов для охраны объектов. Он отметил, что соответствующее решение уже принято, однако возникают сложности с постоянным закреплением людей за конкретными площадками.
17 апреля сообщалось, что в Ленинградской области создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий и объектов критической инфраструктуры от беспилотников. 20 мая власти Воронежской области также сообщили о формировании добровольческого отряда «БАРС-Воронеж» для защиты промышленных объектов и критической инфраструктуры от атак украинских дронов.