Минобороны сообщило об уничтожении трех ракет Scalp
Российские средства ПВО и силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили три авиационные крылатые ракеты Scalp и два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские военные за сутки ликвидировали 255 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны также сообщили, что ВС России установили контроль над селами Запселье и Рясное в Сумской области. Населенные пункты брали подразделения группировки войск «Север».
Согласно сведениям военного министерства, дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над шестью российскими регионами к утру 26 мая. БПЛА самолетного типа были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом.