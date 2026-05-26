Депутаты Госдумы будут сдавать телефоны перед входом в зал заседаний
Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны перед входом в зал пленарных заседаний. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Поводом для такого решения стал инцидент во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Депутат Елена Драпеко (СР) в тот момент говорила в зале по телефону.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил поручение зала, и после некоторой паузы в зале заявил: «Решение принято».
4 марта «Ведомости» сообщали о блокировке аккаунтов Apple у нескольких депутатов Госдумы. Один из парламентариев столкнулся с ограничением доступа при попытке оплатить подписку, другой получил аналогичное уведомление спонтанно.
21 января в Госдуме также ввели ограничения для фотожурналистов на съемку пленарных заседаний. Это произошло после того, как Володин раскритиковал фотографов и призвал не «издеваться» над депутатами.