PLZL2 107,8-1,02%CNY Бирж.10,548-0,56%IMOEX2 580,83-0,67%RTSI1 136,38-0,67%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,57-0,16%
Политика

Депутаты Госдумы будут сдавать телефоны перед входом в зал заседаний

Елена Вострикова
Елена Мухаметшина

Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны перед входом в зал пленарных заседаний. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Поводом для такого решения стал инцидент во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Депутат Елена Драпеко (СР) в тот момент говорила в зале по телефону.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил поручение зала, и после некоторой паузы в зале заявил: «Решение принято».

4 марта «Ведомости» сообщали о блокировке аккаунтов Apple у нескольких депутатов Госдумы. Один из парламентариев столкнулся с ограничением доступа при попытке оплатить подписку, другой получил аналогичное уведомление спонтанно.

21 января в Госдуме также ввели ограничения для фотожурналистов на съемку пленарных заседаний. Это произошло после того, как Володин раскритиковал фотографов и призвал не «издеваться» над депутатами.

