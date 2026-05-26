Глава Мособлдумы возглавил Совет законодателей ЦФО

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов избран председателем Совета законодателей Центрального федерального округа, сообщили в Telegram-канале Мособлдумы. Совет является коллегиальным органом при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. Новый руководитель будет координировать взаимодействие региональных парламентов округа.

Брынцалов возглавляет Мособлдуму с декабря 2011 г. В сентябре 2021 г. он был переизбран на этот пост после выборов в областной парламент шестого созыва. Также он является секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Полномочный представитель президента в ЦФО с мая 2024 г. – Игорь Щеголев.

Брынцалов курирует целый ряд социально значимых региональных инициатив. Так, в мае 2026 г. он объявил о выплате 100 000 руб. подмосковным выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам.

