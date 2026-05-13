Подмосковным школьникам выплатят 100 000 рублей за высшие баллы на ЕГЭ

Выпускники школ Московской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 000 руб. Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил «РИА Новости».

Педагоги, подготовившие двоих и более стобалльников, также получат вознаграждение – 150 000 руб. В 2025 г. был 31 такой выпускник, включая двоих с результатом 300 баллов, сказал Брынцалов.

8 мая ТАСС писал, что, согласно рекомендациям Минпросвещения, Рособрнадзора и профсоюза работников народного образования и науки РФ, участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ следует оплачивать дополнительно. Областные власти самостоятельно определяют размер и порядок выплат.

Основной период ЕГЭ в России начинается 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни будут проходить с 22 по 25 июня. Участники ЕГЭ смогут пересдать один из предметов по желанию 8 и 9 июля.

