Подмосковным школьникам выплатят 100 000 рублей за высшие баллы на ЕГЭ
Выпускники школ Московской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 000 руб. Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил «РИА Новости».
Педагоги, подготовившие двоих и более стобалльников, также получат вознаграждение – 150 000 руб. В 2025 г. был 31 такой выпускник, включая двоих с результатом 300 баллов, сказал Брынцалов.
8 мая ТАСС писал, что, согласно рекомендациям Минпросвещения, Рособрнадзора и профсоюза работников народного образования и науки РФ, участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ следует оплачивать дополнительно. Областные власти самостоятельно определяют размер и порядок выплат.
Основной период ЕГЭ в России начинается 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни будут проходить с 22 по 25 июня. Участники ЕГЭ смогут пересдать один из предметов по желанию 8 и 9 июля.